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’sız Fenerbahçe olmaz!’

Teknik heyet, oyuncuları kalan 3 maçta hedefine odaklamaya çalışıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu , antrenörler ve Mehmet Aurelio, futbolcularla bire bir sohbetler yapıyor

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
‘Avrupa’sız Fenerbahçe olmaz!’
Teknik heyet, oyuncuları kalan 3 maçta Avrupa hedefine odaklamaya çalışıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Tahir Karapınar, antrenörler Volkan Demirel ve Mehmet Aurelio, futbolcularla bire bir sohbetler yapıyor. G.Birliği maçında büyük bir fırsat teptiklerini belirten hocalar, "Avrupa biletini alabilmek için kalan 3 maçı da kazanacak güçteyiz. F.Bahçe'nin 2 yıl üst üste Avrupa'ya katılamaması prestij kaybıdır. O nedenle bunu başarmak zorundayız" diyerek futbolcuların konsantrasyonunu yüksek tutmaya çalışıyorlar.

KANARYA POTADA ATAĞA KALKTI! ULANOVAS F.BAHÇE'DE
Zeljko Obradovic sonrasında takımı Igor Kokoskov'a emanet eden F.Bahçe Beko, transferde de atağa kalktı. Dinamo Sassari'den Kanadalı forvet Dyshawn Pierre sonrasında bir transfer daha geldi. Zalgiris Kaunas'tan 1.99 boyundaki 28 yaşındaki kısa forvet Edgaras Ulanovas ile de 2 yıllık sözleşmeye imza atıldı

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‘Avrupa’sız Fenerbahçe olmaz!’
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