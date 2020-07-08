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Haberler Galeri Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut derken yeni teknik adam...

'de flaş gelişme! derken yeni teknik adam...

Fenerbahçe'de gelecek sezon takımı kimin çalıştıracağı halen merak konusu. Sarı-lacivertlilerle ismi geçen adaylar Erol Bulut, Okan Buruk, Abdullah Avcı, Pellegrini ve Bjelica'ydı. Ancak yaşanan son gelişmelere göre Fenerbahçe bu isimlerin dışında bir isim ile görüşme halinde...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 13:16
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut derken yeni teknik adam...

ile yaşanan ayrılıktan bugüne, 'de teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde bu konu halen çözüme kavuşmamışken gündeme birçok isim geliyor.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut derken yeni teknik adam...

ALİ KOÇ SİNYALİ VERMİŞTİ
Başkan , geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yeni teknik direktörü sezon sonunda açıklayacaklarını ifade etmiş ancak herhangi bir çalıştırıcının ismini vermemişti.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut derken yeni teknik adam...

EROL BULUT İDDİALARI
Koç'un işaret ettiği ismin olduğu yönündeki yorumlar yapılırken, hiç beklenmedik bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut derken yeni teknik adam...

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Tahir Kum, 'nin arama serüvenine dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut derken yeni teknik adam...

Spor sayfaları ve ekranlarında pek rastlamadığımız bir isimdir . Bu yüzden de bu işin piri olmuş belli bir kesimin dışında pek bilmeyiz 'nın aklını, vizyonunu...

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut derken yeni teknik adam...

Nasıl olduysa (!) bir süre önce yarım saatliğine de olsa, onu biraz daha yakından tanıma fırsatı elde ettik ekranlarda.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut derken yeni teknik adam...

"ESKİ TALEBELERİNİ ÖĞRENDİK"
Mesela Bundesliga yorumları sırasında örneğin Düsseldorf maçı yorumu sırasında o karşılaşmada forma giyen 5-6 ismin 'nın eski talebeleri olduğunu öğrendik.

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