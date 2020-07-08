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Galeri Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut derken yeni teknik adam...
Fenerbahçe'de gelecek sezon takımı kimin çalıştıracağı halen merak konusu. Sarı-lacivertlilerle ismi geçen adaylar Erol Bulut, Okan Buruk, Abdullah Avcı, Pellegrini ve Bjelica'ydı. Ancak yaşanan son gelişmelere göre Fenerbahçe bu isimlerin dışında bir isim ile görüşme halinde...
Giriş Tarihi: 08.07.2020
13:16
Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
13:16
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Teknik direktör Ersun Yanal ile yaşanan ayrılıktan bugüne, Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde bu konu halen çözüme kavuşmamışken gündeme birçok isim geliyor.
ALİ KOÇ SİNYALİ VERMİŞTİ Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yeni teknik direktörü sezon sonunda açıklayacaklarını ifade etmiş ancak herhangi bir çalıştırıcının ismini vermemişti.
EROL BULUT İDDİALARI Koç'un işaret ettiği ismin Erol Bulut olduğu yönündeki yorumlar yapılırken, hiç beklenmedik bir isim gündeme geldi.
Hürriyet Gazetesi yazarlarından Tahir Kum,
Fenerbahçe'nin teknik direktör arama serüvenine dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...
Spor sayfaları ve ekranlarında pek rastlamadığımız bir isimdir
Tayfun korkut. Bu yüzden de bu işin piri olmuş belli bir kesimin dışında pek bilmeyiz Tayfun Hoca'nın futbol aklını, vizyonunu...
Nasıl olduysa (!) bir süre önce yarım saatliğine de olsa, onu biraz daha yakından tanıma fırsatı elde ettik ekranlarda.
"ESKİ TALEBELERİNİ ÖĞRENDİK" Mesela Bundesliga yorumları sırasında örneğin Düsseldorf maçı yorumu sırasında o karşılaşmada forma giyen 5-6 ismin Tayfun Hoca'nın eski talebeleri olduğunu öğrendik.