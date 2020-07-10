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'da Ronaldo sonrası ilk! ...

'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Portekizli futbolcunun , , , ve Allan Saint-Maximin'i geride bırakarak haziran ayının futbolcusu ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 22:04 ABONE OL
Manchester United'da Ronaldo sonrası ilk! Bruno Fernandes...

Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes, İngiltere Premier Lig'de ayın futbolcusu seçildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Portekizli futbolcunun Conor Coady, Danny Ings, Raul Jimenez, Anthony Martial ve Allan Saint-Maximin'i geride bırakarak haziran ayının futbolcusu ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Fernandes, Kasım ve Aralık 2006'da üst üste ayın futbolcusu seçilen vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun ardından bunu başaran ilk Manchester Unitedlı futbolcu oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi halinde Medipol Başakşehir'in muhtemel rakiplerinden biri olan Manchester United'a ara transfer döneminde gelen Fernandes, tüm kulvarlarda 15 maça çıktı ve 8 gol attı.

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Manchester United'da Ronaldo sonrası ilk! Bruno Fernandes...
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