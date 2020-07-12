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Ankaragücü - maçının ilk 11'leri belli oldu

'in 32. haftasında , deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. İlk 2 şansını yitiren sarı-kırmızılı takım, ligi üçüncü sırada bitirmek için kalan 3 haftadaki maçlarını kazanmak zorunda. Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın sona ermesinin ardından çıktığı 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray ile kümede kalma mücadelesi veren Başkant ekibi arasındaki zorlu karşılaşmayı yönetecek. Ankaragücü-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 12.7.2020 17:24 Son Güncelleme: 12.7.2020 17:33 ABONE OL
Ankaragücü - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında kritik bir maç oynanacak. Pandemi sonrası yaşadığı kayıplar nedeniyle hem şampiyonluğu hem de ilk 2 şansını kaybeden Galatasaray, şanssızlığını kırmak istiyor.

52 puanla 5. sırada olan sarı-kırmızılılar, 26 puanla son sıradaki Ankaragücü ile karşılaşacak. Başkent takımının kümede kalma umutlarını devam ettirmek için kazanmaktan başka çaresi yok.

Fatih Terim'im öğrencileri ile İbrahim Üzülmez yönetimindeki Ankaragücü arasındaki zorlu müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Eryaman Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak olan müsabaka beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Scarione, Michalak, Orgill.

Galatasaray: Okan, Linnes, Emin, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Taylan, Emre, Ömer, Adem.

GALATASARAY ÜSTÜN...
Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de daha önce 97 kez birbirlerine rakip oldu. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı 204 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 84 golle karşılık verebildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere bitti.

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 48 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 24-13 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 78, MKE Ankaragücü 49 gol attı. Geçen sezon Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray, 3-1 kazandı.

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Ankaragücü - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
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