Galatasaray Başkent'te kaybetti! Ankaragücü 1-0 Galatasaray (MAÇ SONUCU)

Galatasaray'ın kötü gidişi Ankara'da da sürdü.
Süper Lig'de yaşadığı peş peşe puan kayıpları sebebiyle şampiyonluğu kaybeden sarı-kırmızılı takım, üçüncülük hedefinden de uzaklaştı.
Ankara'da kümede kalma mücadelesi veren rakibi Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Cimbom'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 62'de penaltıdan Scarione attı.
Galatasaray bu sonucun ardından 52 puanda kaldı. Ankaragücü ise 29 puana çıktı.Fatih Terim TFF'yi eleştirdi sosyal medya yıkıldı
İLK YARIDAN DAKİKALAR...
19 .dakikada Scarione'nin sağ kanatta ceza sahasına yaptığı ortada topla kaleyi sol çaprazdan gören noktada buluşan Lobjanidze'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
20. dakikada Saracchi'nin sol taraftan ceza sahasına gönderdiği topla Adem büyük, kale sahasının önünde buluştu. Adem'in şutunda kaleye giden topu savunma oyuncusu Pazdan yatarak ayağıyla önledi. Pazdan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.
37. dakikada ani gelişen MKE Ankaragücü atağında Lobjanidze, Orgille'e ara pası attı. Savunmanın araya girerek uzaklaştırmak istediği top ceza sahasındaki Lobjanidze'nin önünde kaldı ve bu oyuncu meşin yuvarlağı sağındaki Michalak'a bıraktı. Uygun durumdaki Michalak'ın şutunda kaleci Okan Kocuk sağına uzanarak topu tokatladı ve mutlak bir golü engelledi.
İlk yarı golsüz sona erdi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş karar! Emin Bayram...
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR GELECEK...