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Başkent'te kaybetti! 1-0 Galatasaray (MAÇ SONUCU)

'in 32. haftasında 'ne konuk olan , umduğunu bulamadı. Son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılı takım, Başkent'te de kaybederek seriyi 8 maça çıkardı. Sarı-lacivertli ekibe 1-0 yenilen 'in öğrencileri 52 puanda kaldı. Kümede kalma savaşı veren Ankaragücü ise 29 puana yükseldi.

Giriş Tarihi: 12.7.2020 17:24 Son Güncelleme: 12.7.2020 20:27 ABONE OL
Galatasaray Başkent'te kaybetti! Ankaragücü 1-0 Galatasaray MAÇ SONUCU

Galatasaray'ın kötü gidişi Ankara'da da sürdü.

Süper Lig'de yaşadığı peş peşe puan kayıpları sebebiyle şampiyonluğu kaybeden sarı-kırmızılı takım, üçüncülük hedefinden de uzaklaştı.

Ankara'da kümede kalma mücadelesi veren rakibi Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Cimbom'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 62'de penaltıdan Scarione attı.

Galatasaray bu sonucun ardından 52 puanda kaldı. Ankaragücü ise 29 puana çıktı.

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İLK YARIDAN DAKİKALAR...

19 .dakikada Scarione'nin sağ kanatta ceza sahasına yaptığı ortada topla kaleyi sol çaprazdan gören noktada buluşan Lobjanidze'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

20. dakikada Saracchi'nin sol taraftan ceza sahasına gönderdiği topla Adem büyük, kale sahasının önünde buluştu. Adem'in şutunda kaleye giden topu savunma oyuncusu Pazdan yatarak ayağıyla önledi. Pazdan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

37. dakikada ani gelişen MKE Ankaragücü atağında Lobjanidze, Orgille'e ara pası attı. Savunmanın araya girerek uzaklaştırmak istediği top ceza sahasındaki Lobjanidze'nin önünde kaldı ve bu oyuncu meşin yuvarlağı sağındaki Michalak'a bıraktı. Uygun durumdaki Michalak'ın şutunda kaleci Okan Kocuk sağına uzanarak topu tokatladı ve mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

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İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR GELECEK...

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Galatasaray Başkent'te kaybetti! Ankaragücü 1-0 Galatasaray (MAÇ SONUCU)
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