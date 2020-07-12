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- maçı sonrası gerginlik

'in 32'inci haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Mücadelenin ardından ise Ankaragücü yöneticilerinin bulunduğu protokol tribününden 'e yönelik sözler tartışmaya neden oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 12.7.2020 21:13 Son Güncelleme: 12.7.2020 21:15 ABONE OL
MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası gerginlik

MKE Ankaragücü'nün Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Eryaman Stadyumu'nda gerginlik yaşandı.

MKE Ankaragücü yöneticilerinin bulunduğu protokol tribününden, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yönelik, "Ankaragücü babayı düşer" sözü yükseldi ve deneyimli teknik adama el-kol hareketi yapıldı. Fatih Terim bunun üzerine yöneticilere yanıt vererek yeşil zeminden ayrılıp soyunma odasına girdi.

Öte yandan soyunma odası koridorlarında futbolcular arasında tartışma yaşandı. MKE Ankaragücü ile Galatasaray'ın futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi.

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MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası gerginlik
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