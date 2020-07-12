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'yi eleştirdi yıkıldı

'in 32'inci haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların teknik direktörü , 'nin yabancı kuralını eleştirdi. Terim'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 12.7.2020 18:49 Son Güncelleme: 12.7.2020 19:09 ABONE OL
Fatih Terim TFF'yi eleştirdi sosyal medya yıkıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yabancı kararını bir kez daha eleştirdi.

TFF'nin aldığı kararı "kinayeli" bir şekilde eleştiren Terim, "TFF'nin yabancı kararını bir kez daha eleştiren Terim, "Futbolumuzda herhangi bir yapısal, tesisleşmeyle ilgili bir sorunumuz yok! TFF'nin kendisinden önce alınan kararları değiştirerek kendi kararını koymuştur, hepimiz bu karara uyacağız. Kulüplerimizin kasası zaten dolup taşıyor, bu kararla daha da taşacak!!! Avrupa'da daha fazla futbolcu oynatacağız, doğru!!! TFF şu ana kadar ne karar aldıysa" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE GÜNDEMİNE OTURDU

Fatih Terim bu açıklamanın ardından Twitter'da Türkiye gündemine 1'inci sıradan giriş yaptı. Taraftarlar Terim'in açıklamalarını destekleyen paylaşımlarda bulundu.

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Fatih Terim TFF'yi eleştirdi sosyal medya yıkıldı
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