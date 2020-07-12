Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş karar! Emin Bayram...

Teknik Direktörü 'den flaş karar! ...

'in 32. haftasında deplasmanda ile karşılaşıyor. Maç öncesi açıklamalarda bulunan , kararı hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: 12.7.2020 18:19 Son Güncelleme: 12.7.2020 18:40 ABONE OL
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş karar! Emin Bayram...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçında forma giyemeyen Donk ve kaptan olarak sahaya sürdüğü Emin Bayram hakkında konuştu.

Deneyimli teknik adam, "Donk'un bileğinde son saniye bir rahatsızlık oldu. Emin'e şans verdik. Takım kaptanımız da aynı zamanda. Baktığımız zaman 9 yıldır Galatasaray'da. En eski o. Onun için kaptan yaptık. Kendisini her hatasında affedecek bir hocası ve camiası var" ifadesini kullandı.

TFF'YE YABANCI KURALI GÖNDERMESİ!
Fatih Terim, yabancı kuralında değişikliğe giden TFF'ye de flaş bir göndermede bulunup, "TFF, kendinden önceki federasyonlarca aldığı kararları değiştirerek kendi kuralını koymuştur. Hepimiz bu yabancı sınırı kararına uyacağız. Kulüplerimizin kasası zaten dolu, bu kararla dolup taşacak, dünyadaki Türk oyuncu sayısı artacak, buna inancımız tam." dedi.

"TEKNİK ADAMLAR OLARAK TOPLANTI YAPTIK"
Tecrübeli teknik adam son olarak, değişen yabancı kuralı konusunda Süper Lig ekiplerinin teknik direktörleriyle toplantı yaptığını açıkladı. Teknik adamlarla bu konu hakkında fikir alışverişi yaptığını belirten Terim, "Teknik adamlar olarak toplantı yaptık. Sadece maçları kazanıp kaybeden, sonuçlara göre yaşayan insanlar değiliz. Türk futbolunun önemli figürlerindeniz. Futbolun içindeki her konuyu istişare etmesi gereken bir grubuz. Fikirleri sordum. Görüşlerimizi söyledik" dedi.

CANLI | Ankaragücü - Galatasaray

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'da kim elendi? Survivor elenen yarışmacı kim oldu? 11 Temmuz 2020 SMS oy sıralaması ve elenen isim...
Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller
Son Dakika: Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımlarına rekor beğeni! Ünlü sanatçıdan Ayasofya kararı sonrası peş peşe tweetler geldi!
Can Tanrıyar ile Tamar Oner nişanlandı! Yüzükleri Hülya Koçyiğit taktı!
Bu illerde görüldü! 'Beyin yiyen amip' böyle bulaşıyor!
17 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda DEV İNDİRİM fırsatı sizleri bekliyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Son dakika haberi | Acun Ilıcalı Survivor'dan Sercan Yıldırım'ın neden elendiğini açıkladı! "Sercan Survivor'dan elenmek zorunda kaldı, çünkü..."
SON DAKİKA HABER: Altın fiyatlarında önemli hareketlilik! 12 Temmuz 2020 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yükselecek mi düşecek mi? 12 Temmuz gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ile uzman yorumları
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı… Seda Bakan’dan evlilik çağrısı!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş karar! Emin Bayram...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA