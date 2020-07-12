Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş karar! Emin Bayram...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçında forma giyemeyen Donk ve kaptan olarak sahaya sürdüğü Emin Bayram hakkında konuştu.

Deneyimli teknik adam, "Donk'un bileğinde son saniye bir rahatsızlık oldu. Emin'e şans verdik. Takım kaptanımız da aynı zamanda. Baktığımız zaman 9 yıldır Galatasaray'da. En eski o. Onun için kaptan yaptık. Kendisini her hatasında affedecek bir hocası ve camiası var" ifadesini kullandı.

TFF'YE YABANCI KURALI GÖNDERMESİ!

Fatih Terim, yabancı kuralında değişikliğe giden TFF'ye de flaş bir göndermede bulunup, "TFF, kendinden önceki federasyonlarca aldığı kararları değiştirerek kendi kuralını koymuştur. Hepimiz bu yabancı sınırı kararına uyacağız. Kulüplerimizin kasası zaten dolu, bu kararla dolup taşacak, dünyadaki Türk oyuncu sayısı artacak, buna inancımız tam." dedi.

"TEKNİK ADAMLAR OLARAK TOPLANTI YAPTIK"

Tecrübeli teknik adam son olarak, değişen yabancı kuralı konusunda Süper Lig ekiplerinin teknik direktörleriyle toplantı yaptığını açıkladı. Teknik adamlarla bu konu hakkında fikir alışverişi yaptığını belirten Terim, "Teknik adamlar olarak toplantı yaptık. Sadece maçları kazanıp kaybeden, sonuçlara göre yaşayan insanlar değiliz. Türk futbolunun önemli figürlerindeniz. Futbolun içindeki her konuyu istişare etmesi gereken bir grubuz. Fikirleri sordum. Görüşlerimizi söyledik" dedi.

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