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Hakan’lı Milan ’ye takıldı!

Serie A’nın 32. haftasında sahasında Hakan’lı Milan’ı ağırladı. Mücadele, 2-2 sona erdi ve takımalar sahadan birer puanla ayrıldı.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 01:02 ABONE OL
Hakan’lı Milan Napoli’ye takıldı!

Serie A'nın 32. haftasında Napoli sahasında Hakan'lı Milan'ı ağırladı. Mücadele, 2-2 sona erdi ve takımalar sahadan birer puanla ayrıldı.

Napoli'nin golleri Di Lorenzo ve Mertens'den gelirken, Milan'ın golleri ise Theo Hernandes ve Kessie'den geldi.

Konuk ekip Milan'da Alexis Saelemaekers 87. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, Hakan Çalhanoğlu 61 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla, Napoli puanını 52'ye Milan ise 50'ye yükseltti.

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Hakan’lı Milan Napoli’ye takıldı!
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