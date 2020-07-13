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Marius Sumudica: Bütün maçlarımıza kazanma mücadelesi ile çıkıyoruz

'in 32'nci haftasında FK deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Sumudica, "“Bütün maçlarımıza kazanma mücadelesi ile çıkıyoruz” dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 22:02 ABONE OL
Marius Sumudica: Bütün maçlarımıza kazanma mücadelesi ile çıkıyoruz

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kayserispor'la oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Gaziantep FK'da Teknik Direktör Marius Sumudica, "Bütün maçlarımıza kazanma mücadelesi ile çıkıyoruz" dedi.

Süper Lig'in 32.hafta mücadelesinde Gaziantep FK, konuk olduğu Kayserispor deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, son 7 günde zorlu 3 maç geçirdiklerini belirterek, "Bugün açık bir futbol oynandı. Normal bir sonuç. Rakibimiz de çok fazla fırsat yakaladı ve biz de kaçırdık bazı fırsatları. Rakip gözetmeksizin bütün maçlara kazanma mücadelesi ile çıkıyoruz. Son saniyelerde yediğimiz bir gol var ve rakibimiz 2 kişi eksik. Gerçekten canımı sıkan durum bu. Oyuncuları kontrol edemiyorum biliyorsunuz ve rakibimiz de son saniyelere kadar mücadele etti. Olumlu yönden bakarsak, pandemiden sonra hiç maç kaybetmedik. 8. sıradayız ve bu bizim için büyük bir başarı. Bir sonraki maça bir haftamız var ve 7 günde 3 çok zorlu maç oynadık" dedi.

Kayserispor 1-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

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Marius Sumudica: Bütün maçlarımıza kazanma mücadelesi ile çıkıyoruz
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