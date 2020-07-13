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'in yeni adresini Almanlar duyurdu! ...

'nin transfer listesinde yer alan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basını yıldız futbolcunun yeni adresinin ya Fenerbahçe ya da Amerika olacağını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 19:56 Son Güncelleme: 13.7.2020 19:58 ABONE OL
Nuri Şahin'in yeni adresini Almanlar duyurdu! Fenerbahçe...

Uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan milli futbolcu Nuri Şahin'in geleceği merak konusu olmuştu. Alman basınından yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia geldi. Şahin'in yeni adresinin ya Fenerbahçe ya da MLS olacağı dile getirildi.

"EMEKLİ OLACAĞINI SANMIYORUM"

Öte yandan milli futbolcunun emekli olacağı iddiaları da ortalıkta dolaşırken, Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann konuyla ilgili, "Emekli olmaz. Bence Nuri oynamaya devam edecektir." dedi.

Nuri Şahin'in Werder Bremen ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı konusunda ise Baumann, "Spekülasyon yaratmak istemiyorum. Gelecek sezon yaşanabilecekler bir çok etkene bağlı. Sözleşme uzatma olasılığı konusunda daha ayrıntılı konuşmayacağımızı anlamanızı rica ediyorum" diye konuştu.

Son olarak yeni sözleşme konusunda açık kapı bırakan Alman direktör, "Geleceği nasıl gördüğümüz hakkında, bir ön görüşme yaptık ama henüz bir şey kararlaştırılmadı" ifadelerini kullandı.

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Nuri Şahin'in yeni adresini Almanlar duyurdu! Fenerbahçe...
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