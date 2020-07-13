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'de yeni transferin forma numarası bile belli oldu!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , 'in 32. hafta karşılaşmasında 'a yenilerek Şampiyonlar Ligi hayallerine nokta koymuştu. Önümüzdeki yıl mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da buna göre yapılıyor. Kanarya'da bu doğrultuda yeni transferin forma numarası bile belli oldu.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 10:28 Son Güncelleme: 13.7.2020 10:30 ABONE OL
Fenerbahçe'de yeni transferin forma numarası bile belli oldu!

'in 32. haftasında , 'de 'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile noktalandı.

Fenerbahçe'de yeni transferin forma numarası bile belli oldu!

Bu sonucun ardından ile arasındaki puan farkı 7 olan 'nin 3.'lük şansı kalmadı.

Fenerbahçe'de yeni transferin forma numarası bile belli oldu!

'de oynanan karşılaşmada tüm gözler Yandaş'ın üzerindeydi.

Fenerbahçe'de yeni transferin forma numarası bile belli oldu!

Gelecek sezon forması giyecek olan yıldız orta saha, maç içinde ile küçük bir gerilim de yaşadı.

Fenerbahçe'de yeni transferin forma numarası bile belli oldu!

ile samimi görüntüler veren , maç bitiminde ise ile forma değiştirdi.

Fenerbahçe'de yeni transferin forma numarası bile belli oldu!

FORMA NUMARASI BELLİ!

'in sona ermesiyle birlikte sportif direktörlük görevine başlayacak olan hamlelerini üst üste yaparken, çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de yeni transferin forma numarası bile belli oldu!

Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın 'ın elinden kaptığı Yandaş'ın ise üzerine titriyor.

Fenerbahçe'de yeni transferin forma numarası bile belli oldu!

, ile sözleşmesi biten ve yeni sezonda çubuklu formayı giyecek olan başarılı orta sahayla neredeyse her gün telefonda da konuşuyor.

Fenerbahçe'de yeni transferin forma numarası bile belli oldu!

5 NUMARA MERT HAKAN'A!

Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Belözoğlu, 'a kendi giydiği 5 numaralı formayı verecek.

Fenerbahçe'de yeni transferin forma numarası bile belli oldu!

Deneyimli isim 'a, "Artık 5 numaralı forma senin. Bu forma sana çok yakışacak ve uzun yıllar sana ait olacak. Takımın bütün oyun planını senin üzerine yapacağız" dedi.

Fenerbahçe'de yeni transferin forma numarası bile belli oldu!

Yandaş, 'da 8 numaralı formayı terletiyordu.

Fenerbahçe'de yeni transferin forma numarası bile belli oldu!

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Fenerbahçe'de yeni transferin forma numarası bile belli oldu!
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