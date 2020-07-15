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'ın gündemindeki 'dan flaş hamle

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren 'ın listesindeki isimlerden biri de . Bulgar basınında yer alan habere göre, forması giyen golcü isim, sarı-kırmızılı takıma gelmek için kulübüne rest çekti.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 15:21 Son Güncelleme: 15.7.2020 15:27 ABONE OL
Galatasaray'ın gündemindeki Nigel Robertha'dan flaş hamle

Bulgaristan Ligi ekibi Levski Sofya'da forma giyen Nigel Robertha, kulübünü şoke eden bir harekete imza attı.

GALATASARAY'A GİDİYOR İDDİASI

Bulgar basınında yer alan habere göre 22'lik golcü, Levski Sofya ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunmasına karşın apar topar ayrıldı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre oyuncu, Türkiye'den bir menajer ile anlaştı ve bu menajer Robertha'yı Galatasaray'a götürüyor.

TÜRK KULÜPLERİNİN İLGİSİ VAR

Öte yandan bu menajerin Türkiye'den bir çok takımla temasta olduğu ancak transferde önceliği sarı-kırmızılı takıma verdiği ifade edildi.

PLOVDIV MAÇINDA OYNAMADI

Öte yandan Nigel Robertha, ligin son maçında Lokomotiv Plovdiv'e karşı kendisini oynatmak isteyen Sofya yönetimini reddetti. Oyuncunun, sakatlık riskinden dolayı oynamak istemediğini belirtiliyor. (Fotomaç)

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Galatasaray'ın gündemindeki Nigel Robertha'dan flaş hamle
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