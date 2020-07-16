Barcelona'ya Osasuna şoku!

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Barcelona ile Osasuna karşı karşıya geldi.
Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı Osasuna 2-1'lik skorla kazandı.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Arnaiz ve Roberto Torres kaydederken, ev sahibi takımın tek sayısı Messi'den geldi.
Bu skorun ardından Osasuna puanını 51'e yükseltirken, Barcelona 79 puanda kaldı.
Bitime 2 hafta kala lider Real Madrid'in şampiyonluğunu garantilemesiyle birlikte, Barcelona'nın ligi 2. sırada tamamlaması da kesinleşti.La Liga'da şampiyon Real Madrid!