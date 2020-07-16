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"Ceza kalkacak"

Video konferans yöntemi ile yapılacak toplantıya katılacak olan Başkan da kulübün son yıllardaki ekonomik atılımını örnek gösterecek. Ağaoğlu cezanın bu yapıya zarar vereceğine de işaret edecek

Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
Ceza kalkacak
UEFA tarafından, 'Avrupa kupalarından 1 yıl men' edilen Trabzonspor'un cezaya itirazı bugün Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) görüşülecek. CAS'ın bordo-mavili yönetime itiraz hakkını vermesiyle umutlar artarken, Hukuk Kurulu üyeleri, "Belgeleri hazırladık ve geniş kapsamlı bir savunma yapacağız. Cezamız kalkacak" açıklamasında bulundu

FIRTINA'NIN ELİ GÜÇLÜ
VIDEO konferans yöntemiyle görüşülecek davaya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da katılacak. Oyuncu satışları, altyapıya yatırım ve sponsor gelirleriyle ekonomik anlamda büyük atılımlar yapan Trabzonspor'un savunmasında oyuncuların ödemelerini günü gününe alması ve geçmiş borçların da bulunmaması bordo-mavili kulübün elini güçlendiriyor. Ağaoğlu da cezanın kaldırılmamasının bu yapıya zarar vereceğini vurgulayacak.

MANCHESTER CİTY KARARI UMUT OLDU
İTIRAZA ilişkin kararın davanın görüşüleceği gün sonuçlanacağı duyurulurken, CAS'ın Manchester City'nin cezasını kaldırması Trabzonspor'u umutlandırdı. Bu gelişme ile bordo-mavililer, İngiliz ekibi ile ilgili alınan kararın emsal oluşturmasını bekliyor.

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