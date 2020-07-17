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ile Kostas Sloukas fesih görüşmelerine başladı!

Basketbol takımının başına Igos Kokoskov'u getiren , basketbol takımı için transferleri de arka arkaya açıkladı. Yeni sezonun kadrosunu kuran sarı lacivertli takımda sıra ayrılacak isimlere geldi. Yunan oyuncu Kostas Sloukas ise fesih görüşmeleri başladı.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 17:07 ABONE OL
Fenerbahçe ile Kostas Sloukas fesih görüşmelerine başladı!

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Kostas Sloukas, sarı lacivertlilerle ayrılık noktasında geldi.

Yunan medyasında yer alan bilgilere göre Sloukas, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı.

Uzun süredir Fenerbahçe'den ayrılmak istediği aktarılan Sloukas'ın, özellikle Obradovic'in ayrılığının ardından sarı lacivertlilerde kalmak istemediği ve bunu kafasında netleştirdiği aktarıldı.

OLIMPIAKOS'A GİDİYOR
Aynı zamanda Sloukas'ın, Olimpiakos koçu Georgios Bartzokas tarafından beklenildiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin bu ilişkiden haberdar olduğu ve oyuncuya saygı duyduğu okuyuculara aktarıldı.


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Fenerbahçe ile Kostas Sloukas fesih görüşmelerine başladı!
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