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'un yeni durağı belli oldu

Bir dönemin ve formaları giyen golcü futbolcu 'un yeni durağı belli oluyor. Senegal basını tecrübeli futbolcunun kariyerine 'da devam edebileceğini yazdı.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 14:06 ABONE OL
Moussa Sow'un yeni durağı belli oldu

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraftarların adeta sevgilisi haline gelen ve şampiyonluk yaşayan Moussa Sow için Senegal'de sürpriz bir haber gündeme geldi.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 34 yaşındaki golcü futbolcu, Brezilya kulüplerine gönerildi. Şu an için kulüp ismi verilmezken, oyuncunun kariyerine Brezilya'da edebileceği bilgisi verildi.

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Öte yandan Brezilya Ligi ekiplerinden Fortaleza'nın yöneticileri, oyuncunun henüz kendilerine teklif edilmediğini ancak bir çok yabancı oyuncuyla temasta olduklarını kaydetti.

Kariyeri boyunca 460 müsabakada rol alan Moussa Sow, 162 gol kaydederken 52 asist üretti. Öte yandan Sow, yaklaşık 10 aydır herhangi bir takımda forma giymiyor.

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Moussa Sow'un yeni durağı belli oldu
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