Victor Ruiz kararının sebebini açıkladı! Beşiktaş...

Alacaklarını bahane ederek Beşiktaş ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden İspanyol stoper Victor Ruiz, aldığı kararın nedenlerine ilişkin bir açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada 4 aydır maaş alamadığını belirten Ruiz, daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadığını belirtti. Sezon başında La Liga ekibi Villarreal'den bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Ruiz, Beşiktaş ile 26 maça çıktı 1 asist üretti.



İşte Victor Ruiz'in açıklaması

"Çok net olalım...Beşiktaş ile olan sözleşmemi feshetme kararım, kulübün ile imzaladığımız ilk günden beri yükümlülüklerini ertelemesi nedeniyle oldu. Corona virüsü pandemisi (Covid-19) öncesi 4 aydan fazla bir süre maaşımı almadım. Yurt dışında yaşayan birinin böyle bir şey gördüğünden emin değilim. Her gün antrenman yapmak ve her maçı en üst seviyede oynamak için orada bulundum. Corona virüsü pandemisi (Covid-19) sonrası kulüp yönetimi Mart ayından bu yana kadar herhangi bir maaş ödememeye karar verdi. FIFA ile görüşmeden önce her şeyi göstereceğim ve konuşacağım. Temsilcilerim kulübe çok defa yaklaşmaya çalıştı ama her zaman bir çözüme ulaşamadık. İyi niyet gösterdik ama bir yere kadar... Beni destekleyen, seven ve kucaklayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Keşke orada planladığım kadar kalabilseydim, ama hayat ve iş her zaman bu şekide yürümez"



BEŞİKTAŞ YARGIYA TAŞIYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

İspanyol futbolcunun tek taraflı sözleşmesini feshetmesinin ardından siyah beyazlı takım açıklamada bulunmuştu:

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanya'nın Villareal takımından Kulübümüze transfer edilen futbolcu Victor Ruiz Torre 30.06.2022 tarihinde bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini tarafımıza bildirmiştir.

Kulübümüz futbolcu Victor Ruiz Torre'ye pandemi öncesi tüm ödemelerini eksiksiz şekilde yapmasına rağmen, pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmemiş, lige ara verilen dönemin alacaklarını da herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyerek, sezon bitmeden tarafına ödenmesini talep etmiştir.

Futbolcunun tek taraflı şekilde gerçekleştirmiş olduğu fesih spor yargısına taşınacak olup, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda vakit kaybetmeden girişimlerde bulunulacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!