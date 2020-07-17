Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

'tan 'ye çalımı!

Son dakika haberleri... Siyah beyazlı kulüpte geçtiğimiz günlerde sözleşmesini tek taraflı feshetti. 'ın bir diğer stoperi Vida da yüksek maliyetinden dolayı elden çıkarılabilir. Acil stoper takviyesine ihtiyaç duyan Beşiktaş, 'nin de peşinde olduğu isme gözünü dikti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.7.2020 19:17 Son Güncelleme: 17.7.2020 19:20 ABONE OL
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Siyah-beyazlılar son olarak takıma kaliteli ama maliyeti düşük bir stoper almak için düğmeye bastı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Yeni sezon öncesinde takımını kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen yönetim, önceliğini savunmaya verdi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Bir süredir stoper arayışlarını sürdüren yönetim, alacakların ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden 'in ayrılmasıyla birlikte rotasını bu mevkiye çevirdi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Yüksek maliyeti ve kulübe ihtarname çektiği için Vida'yı da kadroda düşünmeyen siyah-beyazlılar aradığı ismi 'da buldu.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

MALİYETİ CEZBEDİYOR
Bu isim Roma'da forma giyen ... 29 yaşındaki stoper için teknik direktör önce "Acele etmeyelim" dese de, Ruiz'in beklenmedik ayrılığı tecrübeli hocanın fikrini değiştirdi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Takvim'in haberine göre Vida'nın 4.5 milyon euro kazanacağı yerde Jesus'un 1.5 milyon euro'ya forma giyecek olması da yönetimini cezbeden en önemli nokta oldu.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Gelecek sezon Roma ile sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki Brezilyalı stoperin maliyeti konusunda bizzat Başkan 'nin araştırma yapılmasını istediği öğrenildi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

KİRALAMA BEDELİ YOK
'ın ezeli rakibi F.Bahçe'nin uzun süre peşinde koştuğu Brezilyalı stoper Jesus'un Roma'dan vergiler düşüldükten sonra kazancının 880 bin euro olduğu, vergilerle beraber 1.5 milyon euro'luk bir maliyeti olduğu belirlendi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Roma'nın Jesus'un 1.5 milyon euro'luk maliyetinden bu şekilde kurtulabileceği, bu yüzden kiralama bedeli istemediği öğrenildi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Ancak bu maliyetle Jesus'a başka takımların da talip olacağı hesaplandı. 'in ayrılmasından sonra için girişimlerin daha da hızlanması bekleniyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

259 MAÇTA 1 KIRMIZI KART
Kulüp kariyerinde toplam 259 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı stoper Jesus, bu periyotta 2 gol attı, 4 de asist yaptı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

6 gole direkt katkı sağlayan , bu uzun dönem içerisinde sadece 1 kez direkt kırmızı, 1 kez de ikinci sarıdan cezalandırıldı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

FAZLA SAKATLIK YAŞAMIYOR
, prefosyonel kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklarda en fazla 7 maç üst üste oynamamazlık yaşadı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

2013- 14 sezonunda İnter formasıyla yan bağlarından sakatlanan sambacı stoper 7 maç, 2018- 19'da Roma'da 5 maç (menisküs), 2019- 20'de de yine Roma'da 3 maç (bel rahatsızlığı) formasından ayrı kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA