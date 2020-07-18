Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Gustavo şoku!

'ye derbisi öncesi Gustavo şoku!

'in 33. haftasında 'a Vodafone Park'ta konuk olacak 'ye Gustavo'dan kötü haber geldi. Yıldız isim yapılan son idmanda yer almadı. Brezilyalı'nın derbide sahada olup olmayacağı maç günü belli olacak.

Giriş Tarihi: 18.7.2020 22:03 Son Güncelleme: 18.7.2020 22:20 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Gustavo şoku!

Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyucular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

GUSTAVO ANTRENMANDA YER ALMADI
Öte yandan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, yapılan son antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer almadı. TRT Spor'da yer alan habere göre, Brezilyalı futbolcunun maç sabahı son kez durumuna bakılacak ve kadroya alınıp alınmayacağına karar verilecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gözler onların üzerinde

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Gustavo şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA