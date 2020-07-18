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Uğurcan'dan açıklaması: Kulaklarım tıkalı

iddialarını kafasına takmıyor. İsmi her gün farklı bir takımla anılan ’un genç kalecisi motivasyonunu korumak için üst düzey çaba sarf ediyor

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
Uğurcan'dan transfer açıklaması: Kulaklarım tıkalı

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa'da da adını duyuran Uğurcan Çakır için transfer iddiaları yine manşetleri süslemeye başladı. Ancak 24 yaşındaki kaleci konsantrasyonunu tamamen Trabzonspor'a vermiş durumda.

SADECE İŞİMİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM
Daha önce, "En büyük hayalim Trabzonspor forması ile şampiyonluk yaşamak" diye açıklama yapan Uğurcan Çakır transferi için, "Ben de sürekli medyada görüyorum ama inanın kulaklarım tıkalı. Sadece işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

SON TALİBİ B. DORTMUND
Premier Lig ekipleri Tottenham, Chelsea ve Liverpool'un yakın takibe aldığı Uğurcan Çakır için Borussia Dortmund da devreye girdi. Alman ekibinin, Uğurcan'ın bonservisi için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

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Uğurcan'dan transfer açıklaması: Kulaklarım tıkalı
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