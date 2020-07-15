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Guelor Kanga'dan sözleri!

Pandemi nedeniyle lige verilen arada gelecek sezon kadrosu için planlamalarına büyük önem veren 'da sezon sonu yeni isimlerin takıma katılması bekleniyor. Bordo-mavililerin Avrupa Ligi elemelerinde beğendiği isim Kanga ise sezon sonunda boşa çıkıyor. Fırtına'nın transfer listesinde olan yıldız futbolcu geleceği hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. | Trabzonspor haberleri...

Giriş Tarihi: 15.7.2020 19:39 Son Güncelleme: 15.7.2020 19:40 ABONE OL
Guelor Kanga'dan Trabzonspor sözleri!

'un bu sezon Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Sparta Prag'da forma giyen Kanga, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Guelor Kanga'dan Trabzonspor sözleri!

'un bu sezon da gündemine gelen fakat rafa kalkan Kanga transferi gelecek sezon için yeniden gündemde.

Guelor Kanga'dan Trabzonspor sözleri!

29 yaşındaki orta saha oyuncusu da bordo mavililere yeşil ışık yaktı ve 'da oynamak istediğini söyledi.

Guelor Kanga'dan Trabzonspor sözleri!

"TRABZONSPOR'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

Kanga Gaboneview'e yaptığı açıklamada, "'da oynamak istiyorum ama ne zaman olacağını bilmiyorum. Gelişmeler halinde duruma bakacağım ve neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Guelor Kanga'dan Trabzonspor sözleri!

SPARTA PRAG DA YENİ SÖZLEŞME TEKLİF ETTİ

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kanga'ya, Sparta Prag da yeni kontrat teklif etti fakat Kanga'dan henüz cevap gelmedi.

Guelor Kanga'dan Trabzonspor sözleri!

Sparta Prag ile bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kanga, bu yıl ligde oynadığı 26 maçta 12 gol attı 5 ve asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 37 maçta 15 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

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Guelor Kanga'dan Trabzonspor sözleri!
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