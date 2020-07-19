Süper Lig'de sezonun son derbisini Beşiktaş kazandı.

Sarı-lacivertli rakibini sahasında konuk eden siyah-beyazlılar, Vida ve Gökhan Gönül'ün golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş ligin son haftası öncesinde puanını 59 yaptı ve 60 puanla üçüncü sırada bulunan Sivasspor'u takibini sürdürdü. Fenerbahçe bu mağlubiyetin ardından 50 puanda kaldı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

8. dakikada Hutchinson'ın üst üste yaptığı top kayıpları sonrası topla buluşan Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu kurtard; seken meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

18. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı serbest vuruşta Vida'nın kafayla kaleye gönderdiği top az farkla dışarı gitti.

19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muric'in şutunda Ersin topun kaleye gitmesine engel oldu. Seken topu Emre Belözoğlu sol çaprazdan gelişine kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

25. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Muric'in Vida'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Halil Umut Meler, sarı-lacivertli oyuncuya sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR incelemesine giden hakem, kararını değiştirerek Muric'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

33. dakikada Deniz Türüç soldan ceza sahasına girerek şut çekti. Savunmadan seken topu önünde bulan Emre Belözoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak bu kez auta gitti.

35. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası dışında topu önünde bulan Boyd'un sert şutunda, kaleci Altay Bayındır kurtarışıyla golü önledi.

39. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR GELECEK...