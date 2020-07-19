Süper Lig'e ilk veda eden takım belli oldu! İşte toplu sonuçlar

Süper Lig'in 33. haftası nefes kesti. Belki de şampiyonun belli olacağı haftada derbi heyecanı da yaşandı. Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor, Ankaragücü - Antalyaspor, Sivasspor - Gençlerbirliği ve Alanyaspor - Denizlispor karşılaşmaları ise alt sıraları yakından ilgilendiriyordu. Bu dört maçın ardından Süper Lig'e ilk veda eden takım Ankaragücü oldu...

SİVASSPOR 2 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ

Süper Lig'de 57 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor, Gençlerbirliği karşısında kazanarak son haftaya girilirken puan tablosundaki yerini korudu. Kırmızı-beyazlılar, 4. sırada bulunan Beşiktaş'ın 1 puan önünde yer alıyor. Konuk Gençlerbirliği ise 36 puanda kaldı.



ÇAYKUR RİZESPOR 3 - 0 YENİ MALATYASPOR

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Çaykur Rizespor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşma öncesinde 15. sırada bulunan konuk ekip ve 16. sırada bulunan ev sahibinin 32'şer puanı bulunuyordu. Çaykur Rizespor rakibini 3-0 mağlup ederek büyük avantaj sağladı.



ANKARAGÜCÜ 0 - 1 ANTALYASPOR

Süper Lig'de son sırada bulunan Ankaragücü'nün bu maçta kazanmaktan başka şansı yoktu. Sarı-lacivertlilerin, karşılaşma öncesinde 29 puan puanı bulunurken üst sıralardaki rakipleri birbirleriyle oynuyordu. Ancak başkentte kazanan 1-0'lık skorla Antalyaspor olunca Ankaragücü lige veda eden ilk ekip oldu.



ALANYASPOR 1 - 0 DENİZLİSPOR

Süper Lig'de 51 puanla 6. sırada yer alan Alanyaspor, kazanarak son hafta öncesi Fenerbahçe'nin önünde yerini sağlama almak istiyordu. Denizlispor ile oynanan karşılaşma 1-0 sona erdi ve Fenerbahçe'nin yenilmesiyle de Alanyaspor yerini korudu.