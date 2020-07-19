Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Asla başarısız değiliz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte Ağaoğlu'ndan önemli satır başları: "Pandemi sürecinden sonra yaşanan sıkıntı ne? Sakatlıklar ve kadro darlığı. Bazı taraftarlarımızda şu düşünce var; 'Ne yaparsak yapalım, bu düzende bizi şampiyon yapmazlar.' Ne demek, yapmazlar! Vermezler! Vermezlerse alacağız ama durun bir yani. Otomobilinizin lastiği patladığında ne yaparsınız? Otomobili mi, lastiği mi değiştirirsiniz? Bizim başarımızda pusuda yatanlar, başarısız görenler ve toplumu yönlendirmeye çalışanlar var."



BİR DAKİKA BİLE DURMAM

"Asla ve asla bu yönetim başarısız değildir. Biz 'Trabzonspor 3-4 sene zirve yarışının içinde olmayacak' demedik. Sürdürülebilir bir başarı için 3-4 yıla ihtiyacımız var. Trabzonspor her sene şampiyonluk mücadelesi verecek. Şunu açık ve net bilsinler; başarısız olduğumu hissettiğim anda 1 dakika durmam. Beni başkalarıyla karıştırmayın, başarısız olduğunu bildiğin halde o kurumda kalmak ihanettir."



İSTANBUL'A KAYBETMEDİK

İstanbul'un üç büyük takımına Başakşehir de dahil maç kaybetmedik. 23 yıl sonra F.Bahçe'yi yendik. Yönetim istifa edecek, bilmem ne yapacak. Hiç beklemesinler, sakın ha!.. Trabzonspor genel kurulunun yapılacağı tarih bellidir. Aralık 2021'e kadar bu kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'dur.



SÖRLOTH İÇİN YEDİĞİM KÜFÜRLER TELEFONDA!

"Sörloth'u getirirken, yediğim küfürler telefonumda duruyor. 'Nereden buldunuz bunu?' falan… Açar okurum hepsini! İsmi gündeme geldiği andan itibaren yapılan eleştiriler herkesin malumu. Toplumsal tepkiyi almamak adına Sörloth'u transfer etmeseydim 29 gol, 10 asist sahibi olabilir miydik?"



UEFA ÜÇÜNCÜ MAÇI DA KAYBEDECEK İNŞALLAH

"UEFA'nın verdiği 1 yıllık men cezası için birçok spekülasyon var. Kaynağı olmayan gelirler içinmiş, Guilherme'nin transferiyle ilgiymiş. Yasak, Trabzonspor'un UEFA ile imzalamış olduğu mutabakat neticesinde. 2016-17 ve 18'i kapsıyor. Yargıçlar kurulu dedi ki 'Siz 55 milyon Euro açığı, 5 milyon Euro'ya değil 17 milyon Euro'ya indirdiniz. 12 milyon Euro açığınız var.' Ceza bundan dolayı geldi. Tekrar söylüyorum ben orada şişirilmiş bir bilanço vermedim. UEFA'nın 2 tane maçı vardı, Milan ve M. City'ye kaybettiler. İnşallah bizim davayı da kaybedecekler. CAS olmazsa İsviçre Federal Mahkemeleri'ne gideceğiz."



840 MİLYON LİRA BORCA KEFİL OLDUM

"Göreve geldiğimiz dönemde borçlarımız 840 milyon liraydı. Bu bizden önceki dönemlerden sarkan borçlar. Bankalar Birliği, 'Bu borçları kabul ettiğiniz takdirde geçmiş dönem kredilerinin altına imza atmış yönetimleri de ibra etmiş oluyorsunuz' dedi. Ahmet Ağaoğlu olarak, şahsi olarak, benden önceki dönemlerde oluşmuş 840 milyon lira borca kefil oldum."



4 FUTBOLCU İLE ÖN ANLAŞMA YAPTIK

"Ön protokol imzaladığımız 4 oyuncu var. İsim veremem. Kendi bütçe rakamlarına göre hareket edeceksin. Çok ucuza alıp geliştirmeye mecburum. Her sene bir futbolcuyu yetiştirip, geliştirip satmak durumundayım. 5 oyuncu değişikliğini avantaj olarak kullanabilmemiz için ilk 11 seviyesinde kadroya katkı yapabilecek nitelikteki oyuncu transferlerinden oluşan bir kadro kurma zorunluluğumuz var."

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