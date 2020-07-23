Lazio 2-1 Cagliari | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Lazio sahasında Cagliari ile karşılaştı.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Simone Inzaghi'nin öğrencileri 2-1'lik skorla kazandı.
Lazio'ya galibiyeti getiren goller, Milinkovic-Savic ile Immobile'den geldi.
Cagliari'nin tek sayısını ise Giovanni Simeone kaydetti.
LAZIO ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ GARANTİLEDİ
Lazio, bu sonuçla bitime 3 hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi. İtalyan temsilcisi en son 2007-2008 sezonunda Devler Ligi'nde boy göstermişti.Juventus'un şampiyonluğuna Udinese engel oldu! Udinese 2-1 Juventus