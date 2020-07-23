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2-1 Cagliari | MAÇ SONUCU

A'nın 35'inci haftasında sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı ve bitime 3 hafta kala 'ne gitmeyi garantiledi.

Giriş Tarihi: 24.7.2020 01:18 ABONE OL

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Lazio sahasında Cagliari ile karşılaştı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Simone Inzaghi'nin öğrencileri 2-1'lik skorla kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren goller, Milinkovic-Savic ile Immobile'den geldi.

Cagliari'nin tek sayısını ise Giovanni Simeone kaydetti.

LAZIO ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ GARANTİLEDİ

Lazio, bu sonuçla bitime 3 hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi. İtalyan temsilcisi en son 2007-2008 sezonunda Devler Ligi'nde boy göstermişti.

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Lazio 2-1 Cagliari | MAÇ SONUCU
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