Mert Günok kalesine duvar ördü

Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok, kalesine duvar örerken takımının şampiyonluğunda kilit rol oynayan isimlerden biri oldu.Başakşehir 31 gol ve maç başına 0,94'lük ortalamayla ligin en az gol yiyen takımı oldu. Onu 35'er golle Sivasspor, Galatasaray ve Alanyaspor takip etti.Geçen sene 34 maçta kalesinde 22 gol gören turuncu-lacivertli ekip, bu sezon 31 gol yedi.PFDK, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a "akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı" 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi. Gümüşdağ'a ayrıca, protokol tribünündeki oturma düzenine uymamasından dolayı 4 bin 500 TL daha ceza kesildi. Ceza, Tahkim'den dönmezse Başakşehir'in başkanı, Kasımpaşa maçında olmayacak. Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Vedat Muriqi de 2 maçla cezalandırıldı.