Mert Günok kalesine duvar ördü

Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok, kalesine duvar örerken takımının şampiyonluğunda kilit rol oynayan isimlerden biri oldu. 30 yaşındaki kaleci, 33 maçın tamamında görev alırken, hepsinde 90 dakika sahada kaldı.
Başakşehir 31 gol ve maç başına 0,94'lük ortalamayla ligin en az gol yiyen takımı oldu. Onu 35'er golle Sivasspor, Galatasaray ve Alanyaspor takip etti. Başakşehir, aynı zamanda son iki sezonun da en az gol yiyen ekibi durumunda.
Geçen sene 34 maçta kalesinde 22 gol gören turuncu-lacivertli ekip, bu sezon 31 gol yedi. Mert, bu iki yılda 80 resmi maçta forma giyerken, geçen sezon 34 maçın 34'ünde bu sezon ise 33 maçın tamamında kalesindeki yerini aldı.
PFDK'DAN GÜMÜŞDAĞ'A 30 GÜN CEZA
PFDK, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a "akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı" 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi. Gümüşdağ'a ayrıca, protokol tribünündeki oturma düzenine uymamasından dolayı 4 bin 500 TL daha ceza kesildi. Ceza, Tahkim'den dönmezse Başakşehir'in başkanı, Kasımpaşa maçında olmayacak. Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Vedat Muriqi de 2 maçla cezalandırıldı.