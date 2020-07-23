Haberler
Galeri Merih Demiral ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Ayrılmasının nedeni Başakşehir...
Fenerbahçe'de belki de eski yönetimin en büyük hatası olarak kabul edilen isim Merih Demiral'dı... Sarı-lacivertliler, genç yıldızını 2016 yılında elinden kaçırmıştı. Portekiz'e transfer olan Merih, Juventus'a ve Milli Takım'a kadar uzanmıştı. O dönem Merih'in ayrılığının parasal olduğu konuşulsa da şok gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.07.2020
12:41
Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
12:41
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
O dönemin altyapı sorumlusu ve Fenerbahçeli eski futbolcu Saffet Akbaş, Milliyet'e verdiği röportajda Demiral'ın ayrılık süreciyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
İŞTE AKBAŞ'IN O RÖPORTAJI...
Merih Demiral için daha öncede söyledim. İnsanlar daha net kavrasın. Altyapı sorumlusu Müjdat Yetkiner atandı, Şenol Çorlu'nun yerine. Biz de A takım scoutları olarak, Dereağzı'na taşındık. Kulüpteydik biz.
Müjdat Hoca zaman zaman bizim odamıza gelip, altyapıyla ilgili sıkıntıları anlatıyordu, konuşuyorduk. Merih'i aradıklarını Merih'in telefonlara cevap vermediğini, annesinin ve babasının bilmediğini falan söyledi. Kendisine de dedik ki "bu inandırıcı değil" demek ki bu çocuk bir şeyden kaçıyor.
Profesyonel yapacaklar
Merih Demiral'ı, yönetim de bekliyor. Merih yok ortalıkta. Merih bir hafta hiç haber alınamadı. Sonra bir haber geldi, Başakşehir'le antrenmanlara çıkıyor. Başakşehir antrenmanına çıkmış ve oradan telefon geliyor bize.
Orada antrenmanı seyreden biri midir, çalışan mıdır kimse neyse. Telefon geliyor "Merih burada" diyor.
Fenerbahçeli bir oyuncunun başka bir kulüple antrenmana çıkması sonucu ceza alır. Hem o kulüp alır, hem de oyuncu alır. Neyse
Başakşehir bu şeyi uyanıyor, Merih Demiral'ı uzaklaştırıyor.