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ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Ayrılmasının nedeni ...

Fenerbahçe'de belki de eski yönetimin en büyük hatası olarak kabul edilen isim Merih Demiral'dı... Sarı-lacivertliler, genç yıldızını 2016 yılında elinden kaçırmıştı. Portekiz'e transfer olan Merih, Juventus'a ve Milli Takım'a kadar uzanmıştı. O dönem Merih'in ayrılığının parasal olduğu konuşulsa da şok gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 12:41
Merih Demiral ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Ayrılmasının nedeni Başakşehir...

ve A 'ın yıldız futbolcusu 'ın 'yle profesyonel sözleşme imzalamamasının yankıları yıllar geçse de sürmeye devam ediyor.

Merih Demiral ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Ayrılmasının nedeni Başakşehir...

O dönemin altyapı sorumlusu ve Fenerbahçeli eski futbolcu Saffet Akbaş, Milliyet'e verdiği röportajda Demiral'ın ayrılık süreciyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

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Merih Demiral ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Ayrılmasının nedeni Başakşehir...

İŞTE AKBAŞ'IN O RÖPORTAJI...

için daha öncede söyledim. İnsanlar daha net kavrasın. Altyapı sorumlusu Müjdat Yetkiner atandı, 'nun yerine. Biz de A takım scoutları olarak, Dereağzı'na taşındık. Kulüpteydik biz.

Merih Demiral ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Ayrılmasının nedeni Başakşehir...

zaman zaman bizim odamıza gelip, altyapıyla ilgili sıkıntıları anlatıyordu, konuşuyorduk. Merih'i aradıklarını Merih'in telefonlara cevap vermediğini, annesinin ve babasının bilmediğini falan söyledi. Kendisine de dedik ki "bu inandırıcı değil" demek ki bu çocuk bir şeyden kaçıyor.

Merih Demiral ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Ayrılmasının nedeni Başakşehir...

Profesyonel yapacaklar 'ı, yönetim de bekliyor. Merih yok ortalıkta. Merih bir hafta hiç haber alınamadı. Sonra bir haber geldi, 'le antrenmanlara çıkıyor. Başakşehir antrenmanına çıkmış ve oradan telefon geliyor bize.

Merih Demiral ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Ayrılmasının nedeni Başakşehir...

Orada antrenmanı seyreden biri midir, çalışan mıdır kimse neyse. Telefon geliyor "Merih burada" diyor.

Merih Demiral ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Ayrılmasının nedeni Başakşehir...

Fenerbahçeli bir oyuncunun başka bir kulüple antrenmana çıkması sonucu ceza alır. Hem o kulüp alır, hem de oyuncu alır. Neyse bu şeyi uyanıyor, 'ı uzaklaştırıyor.

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