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2. 'de! 24 Erzincanspor 2 - 0 68 Belediysespor

3. 1. Grup final maçında ile 68 Belediyespor karşı karşıya geldi. 'da oynanan zorlu mücadeleyi ve 'nin golleriyle 24 Erzincanspor 2-1 kazandı ve gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Giriş Tarihi: 25.7.2020 19:58 Son Güncelleme: 25.7.2020 21:56 ABONE OL
24 Erzincanspor 2. Lig'de! 24 Erzincanspor 2 - 0 68 Aksaray Belediysespor

TFF 3. Lig 1. Grup final maçında 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya geldi. Gloria Sports Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi Ethem Erboğa ve Uğurcan Bekçi'nin golleriyle 24 Erzincanspor 2-1 kazandı ve gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

TFF 3. Lig'de play-off karşılaşması nefesleri kesti. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadelede 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla kırmızı-siyahlılar olurken, galibiyeti getiren goller 14. dakikada Ethem Erboğa ve 80. dakikada Uğurcan Bekçi'den geldi. Aksaray Belediyespor'un tek golünü ise 90+3. dakikada Fuat Yaman kaydetti.

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24 Erzincanspor 2. Lig'de! 24 Erzincanspor 2 - 0 68 Aksaray Belediysespor
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