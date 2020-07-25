GOL | 24 Erzincanspor 2-0 68 Aksaray Belediyespor
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GOL | 24 Erzincanspor 2-0 68 Aksaray Belediyespor 25.07.2020 | 21:47
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TFF 3. Lig 1. Grup play-off final maçında 24 Erzincanspor, 80. dakikada Uğurcan Bekçi'nin attığı golle 68 Aksaray Belediyespor karşısında 2-0 öne geçti.