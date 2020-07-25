24 Erzincanspor 2. Lig'de! 24 Erzincanspor 2 - 1 68 Aksaray Belediysespor

TFF 3. Lig 1. Grup final maçında 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya geldi. Gloria Sports Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi Ethem Erboğa ve Uğurcan Bekçi'nin golleriyle 24 Erzincanspor 2-1 kazandı ve gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

TFF 3. Lig'de play-off karşılaşması nefesleri kesti. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadelede 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla kırmızı-siyahlılar olurken, galibiyeti getiren goller 14. dakikada Ethem Erboğa ve 80. dakikada Uğurcan Bekçi'den geldi. Aksaray Belediyespor'un tek golünü ise 90+3. dakikada Fuat Yaman kaydetti.

GOLLER

24 Erzincanspor 1 - 0 68 Aksaray Belediyespor

24 Erzincanspor 2 - 0 68 Aksaray Belediyespor

24 Erzincanspor 2 - 1 68 Aksaray Belediyespor