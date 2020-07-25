24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor | CANLI İZLEYİN

TFF 3. Lig 1. Grup final maçında 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER:
24 Erzincanspor: Ersel, Abdurrahman, Yusuf, Muhammed Kerem, Erdi, Hüseyin, Hasan, Mümin Talip, Tugay, Muhammed Demirci, Mustafa Ethem
68 Aksaray Belediyespor: Gökhan, Serhat, Fuat, Ömer, Enes, İlyas, Hikmet Enes, Emre, Serkan, Burak, Vehbi Furkan
24 ERZİNCANSPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor arasında oynanan zorlu karşılaşma saat 20.00'den itibaren A Spor'dan canlı yayınlanıyor.