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- 68 Belediyespor | CANLI İZLEYİN

3. Lig 1. Grup final maçında ile 68 Belediyespor karşı karşıya geliyor. Gloria Sports Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi Burak Şeker yönetiyor. Karşılaşmayı canlı olarak sabah.com.tr'den izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 25.7.2020 19:58 Son Güncelleme: 25.7.2020 19:59 ABONE OL
24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor | CANLI İZLEYİN

TFF 3. Lig 1. Grup final maçında 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER:

24 Erzincanspor: Ersel, Abdurrahman, Yusuf, Muhammed Kerem, Erdi, Hüseyin, Hasan, Mümin Talip, Tugay, Muhammed Demirci, Mustafa Ethem

68 Aksaray Belediyespor: Gökhan, Serhat, Fuat, Ömer, Enes, İlyas, Hikmet Enes, Emre, Serkan, Burak, Vehbi Furkan

24 ERZİNCANSPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor arasında oynanan zorlu karşılaşma saat 20.00'den itibaren A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor | CANLI İZLEYİN
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