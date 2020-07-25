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'de güncel puan durumu nasıl? Süper Lig 34. hafta puan durumu ve canlı maç sonuçları

'de 2019-2020 sezonu, 34. hafta karşılaşmaları ile tamamlanacak. Küme düşme hattının şekilleneceği ve küme düşen takımların belli olacağı karşılaşmalar ise 25 Temmuz, yani bu akşam oynanacak. Bununla beraber, Süper Lig güncel puan durumu ve canlı maç sonuçları da yoğun olarak araştırılıyor. Zira, taraftarlar, takımların bulundukları sıralama hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl, hangi takım kaçıncı sırada ligi tamamlıyor? İşte, Süper Lig'de 34. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...

Giriş Tarihi: 25.7.2020 19:59 Son Güncelleme: 25.7.2020 20:01 ABONE OL
Süper Lig 'de güncel puan durumu nasıl? Süper Lig 34. hafta puan durumu ve canlı maç sonuçları

Süper Lig puan durumu nasıl? Bu sorunun yanıtı, Süper Lig 2019-2020 sezonu için son hafta karşılaşmalarının oynadığı 34. haftada yoğun bir şekilde araştırılıyor. Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadele ile başlayan 34. haftada, küme düşen takımlar da 25 Temmuz 2020 Cumartesi akşamı oynanacak maçlar neticesinde belli olacak.

2020 SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU

Bu noktada, Süper Lig güncel puan durumu ve 34. hafta canlı maç sonuçları da merak ediliyor. Taraftarlar, takımlarının ligi kaçıncı sırada bitirdiğini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl?

İşte, 2020 Süper Lig puan durumu sıralaması ve 34. hafta maç sonuçları hakkında bilgiler...

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SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

24.07.2020 21:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 2 - 2 GALATASARAY A.Ş.

25.07.2020 21:00 GÖZTEPE A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

25.07.2020 21:00 GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ A.Ş.

25.07.2020 21:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

25.07.2020 21:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR

25.07.2020 21:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

25.07.2020 21:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

25.07.2020 21:00 FENERBAHÇE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

26.07.2020 17:00 KASIMPAŞA A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

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Süper Lig 'de güncel puan durumu nasıl? Süper Lig 34. hafta puan durumu ve canlı maç sonuçları
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