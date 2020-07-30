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'e hangi takımlar yükseldi? 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımlar…

Türkiye’nin en prestijli futbol ligi olan ’in bir alt kümesi 1. Lig’de sezonu üst sıralarda tamamlayan takımlarda Süper Lig’e yükselme heyecanı yaşanıyor. Her yıl 1. Ligin ilk sırasında yer alan takımlar doğrudan üst lige yükselirken 3. 4. 5. Ve 6. Sırada yer alan takımlar arasında play-off maçları oynanarak yükselecek son takım belirleniyor. Bu kapsamda yeni sezonda hangi takımların yükseleceğini merak eden futbolseverler TFF 1. Lig'den Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? Sorusuna yanıt arama devam ediyor. İşte Süper Lige yükselen takımlar ve TFF 1. Lig puan durumu…

Giriş Tarihi: 30.7.2020 23:23 Son Güncelleme: 30.7.2020 23:23 ABONE OL
Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımlar…

1. Lig'de sezonun şampiyonunun belli olmasının ardından 'e hangi takımların yükseleceği merak edilmeye başladı. Her sezonda ligde ilk sırayı alma başarısı gösteren takımlar direk olarak bir üst lige yükselmeye hak kazanırken 3. 4. 5. ve 6. sırada tamamlayanlar ise play off müsbakaları sonucunda üst lige yükseliyor. Bu bağlamda Süper Lig'e hangi takımların yükseldiğini merak eden sporseverler TFF 1. Lig'den Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? Sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.

TFF 1. LİG'DEN SÜPER LİG'E HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig'de Süper Lig' yükselmeye hak kazanan 2 takım belli olurken 3. Takım oynanacak Adana Demirspor ile Karagümrük arasında oynanan final maçıyla belli olacak. Detaylar şöyle...

Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımlar…

TFF 1. LİG'DEN SÜPER LİG'E ÇIKMAYA HAK KAZANAN İLK 2 TAKIM

  1. Hatayspor
  2. BB Erzurumspor

Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımlar…

SÜPER LİG'E HANGİ TAKIM YÜKSELDİ?

3. takımın belirlenmesi adına oynanan play-off karşılaşmalarından4 takım arasından finale çıkan Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük takımı final maçında mücadele ediyor. Kazanan akım 'e çıkma hakkı kazanacak...

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Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımlar…
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