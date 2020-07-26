TFF 1. Lig'de Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük play-off finaline çıktı

TFF 1. Lig'de play-off yarı finalleri sona erdi. Akhisarspor - Fatih Karagümrük, Adana Demirspor - Bursaspor eşleşmelerinde finale kalan takımlar belli oldu.

KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA TURLADI...

Fatih Karagümrük ile Akhisarspor arasındaki ilk maç 3-3 sona ermişti. Fatih Karagümrük, rakibini ikinci maçta tek golle geçerek adını finale yazdırdı. Karagümrük'e turu getiren golü 71. dakikada Sabo attı.

ADANA DEMİRSPOR FARKLI KAZANDI...

Play-off yarı finalinde diğer eşleşme ise Adana Demirspor ile Bursaspor arasındaydı. Bursa'da 0-0 biten müsabakanın rövanşında Adana Demirspor rahat bir galibiyetle finalist oldu. 4-1 biten maçta Adana Demirspor'un gollerini Erkan Zengin, Rassoul, Berk Yıldız ve Mehmet Akyüz kaydetti. Bursaspor'un tek sayısı ise Serdar Özkan'dan geldi.

Bu sonuçların ardından Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor, Süper Lig'e çıkmak için 30 Temmuz Perşembe günü play-off finalinde karşı karşıya gelecek.



