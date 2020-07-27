Video Spor Adana Demirspor TFF 1. Lig'de finalde

Adana Demirspor TFF 1. Lig'de finalde

Adana Demirspor TFF 1. Lig'de finalde
27.07.2020 | 01:20

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TFF 1. Lig'in yarı final rövanş maçında Adana Demirspor sahasında Bursaspor'u 4-1 mağlup etti ve finale çıkan taraf oldu. Karşılaşma sonrasında Adana temsilcisinin futbolcuları Tevfik Altındağ ve Kurtuluş Yurt, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

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