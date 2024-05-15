Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı futbol gündemine oturdu | Video
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, yeniden başkan adaylığıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, Ali Koç yönetimine, "Bu yönetime teklifim, kim seçilirse Jose Mourinho ile devam etsin! Biz kaybedersek, Mourinho'nun yarı parasını da ben ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.
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