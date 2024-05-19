Video Spor Amasya’da amatör maçta kavga: Sahaya çöp kovası atıldı, futbolcular birbirine girdi | Video
Amasya’da amatör maçta kavga: Sahaya çöp kovası atıldı, futbolcular birbirine girdi | Video

Amasya’da amatör maçta kavga: Sahaya çöp kovası atıldı, futbolcular birbirine girdi | Video

19.05.2024 | 09:46

Amasya’da oynanan bir amatör lig futbol maçında sahaya çöp kovası atıldı, futbolcular birbirine girdi. Sahalarda istenmeyen görüntüler kameralara yansıdı.

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Merzifonspor ile Suluova Sebatspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off maçının son anlarında saha karıştı. Suluova Sebatspor maçın uzatma dakikalarında peş peşe 2 gol bularak galip geldi.

İlk gol sonrası sevinen futbolcuların üstüne tribünden pet şişeler atıldı. Öfkelenen bir taraftarın tribünden sahaya çöp kovası da fırlattığı görüldü. İkinci golün ardından maçın bitiminde de iki takımın futbolcuları arasında yaşanan tekmeli, yumruklu kavgalar yine kameralarca kaydedildi. Stadyum görevlileri, teknik heyetler ve polis olayları sakinleştirmeye çalıştı.

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