Video Spor Uçağına yıldırım düşen Kayserispor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a indi | Video
Uçağına yıldırım düşen Kayserispor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a indi | Video

Uçağına yıldırım düşen Kayserispor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a indi | Video

12.05.2024 | 08:30

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor kafilesi, uçağa yıldırım düşmesi sonrası yaşadıkları talihsiz olayın ardından İstanbul'a ulaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor uçağa yıldırım düşmesi sonucu yeniden Kayseri'ye dönmüştü. Sarı-kırmızılı kafile, Erkilet Havalanı'ndan ikinci kez İstanbul'a havalandı. Takımı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı. Futbolcular ve teknik heyet kendilerini bekleyen takım otobüsüne binerken, kulübün basın sözcüsü Samet Koç, Teknik Direktör Burak Yılmaz'a çiçek takdim etti. Genç teknik adam, duygularını İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonuna paylaştı. Zorlu bir uçuşun ardından İstanbul'a ulaştıklarını ifade eden Yılmaz, "Çok sıkıntılı bir uçuş oldu. İlk defa uçağa şimşek çarptı. Oyuncularımız çok zorlandı. Hatta çoğu oyuncumuz uçağa binmek istemedi. Oyuncularımız tekrar uçağa bindi. Allah'a şükür sonunda buradayız. Yolculuğumuz zor başladı, inşallah güzel biter" diyerek kendilerine kolaylık sağlayan uçuş yetkililerine teşekkür etti. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra takım otobüsüyle konaklayacakları otele hareket etti.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Uçağına yıldırım düşen Kayserispor, Fenerbahçe maçı için İstanbul’a indi | Video 03:44
Uçağına yıldırım düşen Kayserispor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a indi | Video 12.05.2024 | 08:30
Abdullah Avcı: “Kupayı 10. kez müzemize götürmek istiyoruz” | Video 03:44
Abdullah Avcı: “Kupayı 10. kez müzemize götürmek istiyoruz” | Video 09.05.2024 | 08:42
Serik Belediyespor Başkanı Şahin: Güvenmediğim futbolcu topluluğu ile maça çıkmam | Video 05:49
Serik Belediyespor Başkanı Şahin: "Güvenmediğim futbolcu topluluğu ile maça çıkmam" | Video 08.05.2024 | 12:18
Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda finalde! Feyyaz Uçar’dan Di Maria açıklaması | Video 04:04
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda finalde! Feyyaz Uçar'dan Di Maria açıklaması | Video 08.05.2024 | 08:52
Okan Buruk: Beklemediğimiz kadar rahat bir galibiyet oldu | Video 20:05
Okan Buruk: "Beklemediğimiz kadar rahat bir galibiyet oldu" | Video 06.05.2024 | 08:45
Ankaragücü taraftarından Filistin’e destek koreografisi | Video 00:51
Ankaragücü taraftarından Filistin’e destek koreografisi | Video 04.05.2024 | 10:02
Kadın hakemler sahaya indi, küfür yerini centilmenliğe bıraktı | Video 07:16
Kadın hakemler sahaya indi, küfür yerini centilmenliğe bıraktı | Video 02.05.2024 | 10:36
Sergen Yalçın: Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Biz alıyoruz, futbolcular 1-2 ay geriden geliyor | Video 03:21
Sergen Yalçın: "Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Biz alıyoruz, futbolcular 1-2 ay geriden geliyor" | Video 30.04.2024 | 08:50
Futbol turnuvasındaki bıçaklı kavga kamerada: 2’si ağır 3 yaralı | Video 06:51
Futbol turnuvasındaki bıçaklı kavga kamerada: 2'si ağır 3 yaralı | Video 29.04.2024 | 08:55
Fenerbahçeli taraftar, Icardi’nin ’Sınır dışı’ edilmesi için polise şikayette bulundu | Video 05:13
Fenerbahçeli taraftar, Icardi’nin 'Sınır dışı' edilmesi için polise şikayette bulundu | Video 28.04.2024 | 13:14
Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş | İsmail Kartal: Ümidimizi yitirmediğimizi ortaya koyduk | Video 04:35
Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş | İsmail Kartal: "Ümidimizi yitirmediğimizi ortaya koyduk" | Video 28.04.2024 | 08:37
Eski bakan ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’a veda | Video 04:56
Eski bakan ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’a veda | Video 26.04.2024 | 14:07
Dersimiz Futbol Gelişim Projesi başlıyor | Video 00:16
Dersimiz Futbol Gelişim Projesi başlıyor | Video 26.04.2024 | 12:31
İsrail takımından Ergin Ataman’a skandal tehdit! Soyunma odası koridorları böyle karıştı | Video 00:30
İsrail takımından Ergin Ataman'a skandal tehdit! Soyunma odası koridorları böyle karıştı | Video 26.04.2024 | 08:55
Trabzonspor 3-2 Fatih Karagümrük | Abdullah Avcı: Tur için avantajlıyız | Video 08:54
Trabzonspor 3-2 Fatih Karagümrük | Abdullah Avcı: "Tur için avantajlıyız" | Video 25.04.2024 | 08:49
Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz’dan acı haber! | Video 01:46
Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'dan acı haber! | Video 24.04.2024 | 15:35
Kulüpler Birliği heyeti, TFF Başkanı Büyükekşi ile seçim gündemiyle buluştu | Video 01:39
Kulüpler Birliği heyeti, TFF Başkanı Büyükekşi ile seçim gündemiyle buluştu | Video 22.04.2024 | 16:33
İsmail Kartal: En güvendiğimiz isimler penaltıları kaçırdı | Video 05:51
İsmail Kartal: "En güvendiğimiz isimler penaltıları kaçırdı" | Video 19.04.2024 | 08:49
Ali Koç: İsteğimiz, TFF seçimlerinin haziran ayı başında olması | Video 09:39
Ali Koç: "İsteğimiz, TFF seçimlerinin haziran ayı başında olması" | Video 17.04.2024 | 08:55
Okan Buruk: “Tek hedefimiz Galatasaray’ı şampiyon yapmak” | Video 06:05
Okan Buruk: “Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak” | Video 16.04.2024 | 08:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA