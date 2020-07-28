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Son dakika: formasını tanıttı

Son dakika... ekipleri, öncesi forma tanıtımlarına başladı. da 2020-2021 sezonunda giyeceği iç saha formasını tanıttı. Bordo-mavili ekip, çubuklu formayı sosyal medya hesaplarından görücüye çıkardı.

Giriş Tarihi: 28.7.2020 20:11 Son Güncelleme: 28.7.2020 20:30 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı

Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda giyeceği iç saha formasını Twitter hesabından tanıttı.

Karadeniz ekibi, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine bir video ile forma tanıtımı yaparken, şu ifadelere yer verdi: "Hepimizin bir hayali var... Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil... Sevdiklerin yanında olduktan sonra... Hayaldir gerçek olan... Sen yeter ki... Hayal etmeyi bil."

Öte yandan bordo-mavili kulüp, tanıtımı yapılan çubuklu formanın çok yakında Trabzonspor'un mağazalarında satışa çıkacağını duyurdu.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı ve yeni sezon forması:

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Son dakika: Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı
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