Son dakika: Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı

Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda giyeceği iç saha formasını Twitter hesabından tanıttı.

Karadeniz ekibi, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine bir video ile forma tanıtımı yaparken, şu ifadelere yer verdi: "Hepimizin bir hayali var... Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil... Sevdiklerin yanında olduktan sonra... Hayaldir gerçek olan... Sen yeter ki... Hayal etmeyi bil."

Öte yandan bordo-mavili kulüp, tanıtımı yapılan çubuklu formanın çok yakında Trabzonspor'un mağazalarında satışa çıkacağını duyurdu.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı ve yeni sezon forması: