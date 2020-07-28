Video Spor Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı!

Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı!

Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı!
28.07.2020 | 20:56

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Süper Lig ekipleri, yeni sezon öncesi forma tanıtımlarına başladı. Trabzonspor da 2020-2021 sezonunda giyeceği iç saha formasını tanıttı. Bordo-mavili ekip, çubuklu formayı sosyal medya hesaplarından görücüye çıkardı.

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