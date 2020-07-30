Fenerbahçe Falette içi Eintracht Frankfurt ile görüşecek!

Ara transfer sezonunda Fenerbahçe'nin Frankfurt'tan kadrosuna dahil ettiği Simon Falette konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Eurocalciomercato'nu haberine göre 28 yaşındaki Gineli savunmacı, Fenerbahçeli teknik heyet tarafından olumlu geri dönüş aldı ve gelecek sezon da sarı lacivertlilerde kalacak.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Frankfurt teknik heyetinde bulunan bir ismin, "Frankfurt'un gelecek planlarının bir parçası olmadığı göz önüne alındığında, Hutter'in tercihleri arasında olmayacağı kesin." sözlerine yer verildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin, oyuncunun 1 sezon daha takımlarında kalması için kısa süre içerisinde görüşmelere başlayacağı kaydedildi. Sarı lacivertli kurmaylar, Frankfurt yönetimiyle masaya oturacak.

Falette bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 1 asistle oynarken, Türkiye Kupası'nda da 4 maça çıktı.







Fenerbahçe Bordeaux'dan Samuel Kalu'nun peşinde!