Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Falette içi Eintracht Frankfurt ile görüşecek!

Falette içi ile görüşecek!

Devre arası döneminde Bundesliga ekibi 'tan kadrosuna kiralık olarak transfer olan 'nin kadroda tutulması için sarı lacivertli takım Alman ekibi ile görüşmelere başlama kararı aldı.

Giriş Tarihi: 30.7.2020 12:51 ABONE OL
Fenerbahçe Falette içi Eintracht Frankfurt ile görüşecek!

Ara transfer sezonunda Fenerbahçe'nin Frankfurt'tan kadrosuna dahil ettiği Simon Falette konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Eurocalciomercato'nu haberine göre 28 yaşındaki Gineli savunmacı, Fenerbahçeli teknik heyet tarafından olumlu geri dönüş aldı ve gelecek sezon da sarı lacivertlilerde kalacak.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Frankfurt teknik heyetinde bulunan bir ismin, "Frankfurt'un gelecek planlarının bir parçası olmadığı göz önüne alındığında, Hutter'in tercihleri arasında olmayacağı kesin." sözlerine yer verildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Öte yandan Fenerbahçe'nin, oyuncunun 1 sezon daha takımlarında kalması için kısa süre içerisinde görüşmelere başlayacağı kaydedildi. Sarı lacivertli kurmaylar, Frankfurt yönetimiyle masaya oturacak.

Falette bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 1 asistle oynarken, Türkiye Kupası'nda da 4 maça çıktı.



Fenerbahçe Bordeaux'dan Samuel Kalu'nun peşinde!

EN ÇOK OKUNANLAR

Şarkıcı Alişan tüm aileye aynı arabadan aldı! İşte Alişan'ın 4 milyon ödediği araç!
Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika | 30 Temmuz bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlamıştı! Uzun süredir sağlık problemi yaşayan ünlü şovmen…
Sayısal Loto sonuçları MPİ ile açıklandı! Milli Piyango 29 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgula
Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? 2020 Kurban Bayramı Teşrik tekbirleri ne zaman başlar ve biter?
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte sona erecek?
Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek’in sürpriz aşkı ünlü oyuncunun oğlu çıktı! İşte Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisi Gurur Aydoğan...
Son Dakika: Survivor ünlüler takımı mutlu günde arkadaşlarını yalnız bırakmadı! Gözler Sercan'a en yakın olan o iki ismi aradı...
Son dakika! İstanbul'da dehşet veren görüntü! Otobanın kenarında böyle buldular...
Arefe Günü PTT açık mı, kapalı mı? 30 Temmuz 2020 Arefe Günü bugün PTT çalışıyor mu, kaça kadar açık?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Falette içi Eintracht Frankfurt ile görüşecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA