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Bordeaux'dan 'nun peşinde!

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bir yandan da genç ve gelecek vadeden isimlere yönelen sarı lacivertli takım Bordeaux forması giyen 'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.7.2020 11:14 Son Güncelleme: 30.7.2020 11:20 ABONE OL
Fenerbahçe Bordeaux'dan Samuel Kalu'nun peşinde!

döneminin henüz açılmadığı dönemde yerli futbolculara ağırlık veren , ilk yabancı transferini gerçekleştirmek için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe Bordeaux'dan Samuel Kalu'nun peşinde!

Tecrübeli isim, yerli oyuncuların yanı sıra yabancı futbolcularla ilgili de girişimlerini sürdürüyor. , teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen ile birlikte hazırladığı listesindeki isimlerle görüşmelere başladı. Transferde genellikle yerli oyunculara ağırlık veren ilk yabancı transferini de gerçekleştirmek üzere.

Fenerbahçe Bordeaux'dan Samuel Kalu'nun peşinde!

Aytemiz Alanyaspor'un dün akşam kupa finalinde ile karşılaştığı maçın ardından 'un tarafından resmen açıklanması an meselesi...

Fenerbahçe Bordeaux'dan Samuel Kalu'nun peşinde!

, maçın ardından "Yakın zamanda gerekli açıklamaları yapacağım." diyerek 'nin yeni teknik direktörü olacağını sinyallerini verdi.

Fenerbahçe Bordeaux'dan Samuel Kalu'nun peşinde!

dönemi henüz başlamadan ilk olarak Gölcükspor'dan genç oyuncu 'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Bordeaux'dan Samuel Kalu'nun peşinde!

ile anlaştığı iddia edilen 'a imza attıran , ezeli rakibine çalımını atmış oldu. ve Mert Hakan Yandaş transferlerini bitiren; ve 'i de kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe diğer yandan yabancı transferine de ağırlık verdi...

Fenerbahçe Bordeaux'dan Samuel Kalu'nun peşinde!

Sportif direktör ve yeni olması beklenen 'un raporu doğrultusunda yılın sürprizi için girişimler resen başladı.

Fenerbahçe Bordeaux'dan Samuel Kalu'nun peşinde!

Geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan , yeni sezon için çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe Bordeaux'dan Samuel Kalu'nun peşinde!

Spor'un haberine göre, Sarı lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen Nijeryalı için girişimlere başladı.

Fenerbahçe Bordeaux'dan Samuel Kalu'nun peşinde!

Geçtiğimiz aylarda Nijerya basınında, 'ın da ile ilgilendiği iddia edilmişti. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

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Fenerbahçe Bordeaux'dan Samuel Kalu'nun peşinde!
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