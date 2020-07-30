Fenerbahçe Bordeaux'dan Samuel Kalu'nun peşinde!

Transfer döneminin henüz açılmadığı dönemde yerli futbolculara ağırlık veren Fenerbahçe, ilk yabancı transferini gerçekleştirmek için görüşmelere başladı.
Tecrübeli isim, yerli oyuncuların yanı sıra yabancı futbolcularla ilgili de girişimlerini sürdürüyor. Emre Belözoğlu, teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Erol Bulut ile birlikte hazırladığı transfer listesindeki isimlerle görüşmelere başladı. Transferde genellikle yerli oyunculara ağırlık veren Fenerbahçe ilk yabancı transferini de gerçekleştirmek üzere.
Aytemiz Alanyaspor'un dün akşam kupa finalinde Trabzonspor ile karşılaştığı maçın ardından Erol Bulut'un Fenerbahçe tarafından resmen açıklanması an meselesi...
Erol Bulut, maçın ardından "Yakın zamanda gerekli açıklamaları yapacağım." diyerek Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağını sinyallerini verdi.
Fenerbahçe transfer dönemi henüz başlamadan ilk olarak Gölcükspor'dan genç oyuncu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı.
Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Mert Hakan Yandaş'a imza attıran Fenerbahçe, ezeli rakibine transfer çalımını atmış oldu. İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş transferlerini bitiren; Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i de kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe diğer yandan yabancı transferine de ağırlık verdi...
Sportif direktör Emre Belözoğlu ve yeni teknik direktör olması beklenen Erol Bulut'un raporu doğrultusunda yılın sürprizi için girişimler resen başladı.
Geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.
TRT Spor'un haberine göre, Sarı lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen Nijeryalı Samuel Kalu için girişimlere başladı.
Geçtiğimiz aylarda Nijerya basınında, Galatasaray'ın da Samuel Kalu ile ilgilendiği iddia edilmişti. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.