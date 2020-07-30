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Ligin üstü dizayn edildi

Küme düşmenin kaldırılmasına tepki gösteren Başkanı sert konuştu: “Madem düşme olmayacaktı bu lig neden oynandı? Demek ki ligin üstü dizayn edildi!”

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
Ligin üstü dizayn edildi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, küme düşmenin kaldırılmasına açtı ağzını yumdu gözünü: "Federasyonun bugün (dün) aldığı karar garip! Yaşananlara anlam veremiyorum! Karşı karşıya kaldığımız durum can sıkıcı. 8 ayda, 65 maç nasıl oynanacak, hangi kadroyla oynayacaksınız? O gelir kaybı nasıl karşılanacak? Biz bunları söyledikten 24 saat sonra karar alındı. Ligden düşmenin kaldırılması kararı çabucak alındığına göre demek ki bu, çekmecede bekleyen bir karardı. Madem küme düşme olmayacaktı bu lig neden oynandı? Küme düşme olmadığına göre, ligin üstü dizayn edildi, üst tarafa şekil vermek için lig oynandı. 20 kulübün ittifakı falan diyorlar, bunu kabul etmiyorum. TFF'nin kararına saygılıyız ama kabul etmiyoruz. Kulüpler Birliği'nde benim gibi düşünen başkanlar da var."

BAŞKAN HAVALARDA
Bordo-mavili futbolcular Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu havalara attılar.

TRABZONSPOR'DA YENİ TEKNİK ADAM BELLİ OLUYOR
Trabzonspor Yönetimi teknik direktör meselesini çözmek ve iç transferde Sosa ile Novak'ın durumlarını görüşmek için bugün toplanacak. Önceki gün İstanbul'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimden bazı isimlerin katıldığı toplantıda görüşülen Abdullah Avcı'nın yaptığı sunumun da tekrar burada gündeme geleceği ve son dakikada büyük bir değişiklik olmazsa tecrübeli teknik adamın isminin kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.

TRABZON'DA BÜYÜK COŞKU
Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı alması kentte büyük sevinç yarattı.. Bordo-mavili taraftarlar, kupanın coşkusunu doyasıya yaşadı.

İŞTE AVRUPA YOLCULARI
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla birlikte ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımlar da belli oldu:
BAŞAKŞEHİR (Şampiyon) - Şampiyonlar Ligi.
TRABZONSPOR (Lig ikincisi) - Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu.
BEŞİKTAŞ (Lig üçüncüsü) - UEFA Avrupa Ligi.
SİVASSPOR (Lig dördüncüsü) - UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu.
AYTEMİZ ALANYASPOR (Lig beşincisi) - UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu.

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Ligin üstü dizayn edildi
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