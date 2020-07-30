Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, küme düşmenin kaldırılmasına açtı ağzını yumdu gözünü: "Federasyonun bugün (dün) aldığı karar garip! Yaşananlara anlam veremiyorum! Karşı karşıya kaldığımız durum can sıkıcı. 8 ayda, 65 maç nasıl oynanacak, hangi kadroyla oynayacaksınız? O gelir kaybı nasıl karşılanacak? Biz bunları söyledikten 24 saat sonra karar alındı.Küme düşme olmadığına göre, ligin üstü dizayn edildi, üst tarafa şekil vermek için lig oynandı. 20 kulübün ittifakı falan diyorlar, bunu kabul etmiyorum. TFF'nin kararına saygılıyız ama kabul etmiyoruz.Bordo-mavili futbolcular Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu havalara attılar.Trabzonspor Yönetimi teknik direktör meselesini çözmek ve iç transferde Sosa ile Novak'ın durumlarını görüşmek için bugün toplanacak. Önceki gün İstanbul'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimden bazı isimlerin katıldığı toplantıda görüşülen Abdullah Avcı'nın yaptığı sunumun da tekrar burada gündeme geleceği ve son dakikada büyük bir değişiklik olmazsa tecrübeli teknik adamın isminin kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı alması kentte büyük sevinç yarattı.. Bordo-mavili taraftarlar, kupanın coşkusunu doyasıya yaşadı.Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla birlikte ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımlar da belli oldu:(Şampiyon) - Şampiyonlar Ligi.(Lig ikincisi) - Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu.(Lig üçüncüsü) - UEFA Avrupa Ligi.(Lig dördüncüsü) - UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu.(Lig beşincisi) - UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu.