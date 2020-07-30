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şampiyonluğunun ardından 'da büyük coşku!

Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasını coşkuyla kutladı. İşte Trabzonspor taraftarının kutlamarından kareler...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 01:52 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 01:53
Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından Trabzon'da büyük coşku!

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 'un Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek 10 yıl sonra kupa hasretinin son vermesinin ardından bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Alanı'nda toplandı.

Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından Trabzon'da büyük coşku!

Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar, burada ellerindeki meşaleleri yakarak sevinç gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, müzik eşliğinde kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.

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Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından Trabzon'da büyük coşku!

Güvenlik görevlileri, bu sırada Atatürk Alanı'nı trafiğe kapatırken, sosyal mesafenin korunması içinde sürekli ikazlarda bulunarak taraftarları uyardı. İşte kutlamalardan kareler...

Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından Trabzon'da büyük coşku!
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Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından Trabzon'da büyük coşku!
Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından Trabzon'da büyük coşku!
Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından Trabzon'da büyük coşku!
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