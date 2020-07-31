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için harekete geçti

Önümüzdeki günlerde 'u takımın başına getirecek olan , transferde atağa kalktı. Deneyimli teknik adamın raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertliler, ile sözleşmesi bitecek olan için girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 31.7.2020 22:29 Son Güncelleme: 31.7.2020 22:30 ABONE OL
Fenerbahçe Junior Fernandes için harekete geçti

Süper Lig'de yeni sezona Erol Bulut yönetiminde başlayacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen yönetim, 45 yaşındaki teknik adamın raporlarıyla girişimlerini sürdürüyor. Erol Bulut'un eski öğrencilerini sarı-lacivertli takıma getirmek istediği ifade ediliyordu.

A Spor'da yer alan habere göre ise Junior Fernandes için harekete geçildi. Alanyaspor ile olan sözleşmesi 4 Ağustos'ta bitecek olan Şilili kanat geçtiğimiz sezon 38 maçta 12 gol 8 asistlik katkı yaptı.

Fenerbahçe Junior Fernandes için harekete geçti

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Fenerbahçe Junior Fernandes için harekete geçti
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