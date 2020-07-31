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İranlı oyuncu için iddiası

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren 'de çalışmaları sürüyor. Son olarak Brighton forması giyen İranlı oyuncu 'in sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 31.7.2020 20:14 Son Güncelleme: 31.7.2020 20:38 ABONE OL
İranlı oyuncu Alireza Jahanbakhsh için Fenerbahçe iddiası

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Brighton forması giyen İranlı oyuncu Alireza Jahanbakhsh için devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen isim Alireza Jahanbakhsh oldu. İranlı yıldız için Sarı-Lacivertliler'in devreye girdiği aktarıldı.

BRIGHTON'DA MUTSUZ

Sqenf Foot'un haberine göre Fenerbahçe, Brighton forması giyen Jahanbakhsh'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Nitekim oyuncunun da Brighton'daki sürelerinden memnun olmamasının transferde avantaj yaratabileceği düşünülse de İngiliz ekibi onu kiralık olarak göndermeye pek sıcak bakmıyor.

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19 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Brighton'ın 2018'de AZ Alkmaar'dan 19 milyon Euro'ya transfer ettiği Jahanbakhsh, bu sezon takımıyla birlikte toplamda sadece 12 maça çıkabilirken 2 gol kaydetti. İran Milli Takımının da önemli isimleri arasında yer alan 26 yaşındaki oyuncu, daha fazla şans bulmak adına Fenerbahçe opsiyonunu değerlendirebilir.

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İranlı oyuncu Alireza Jahanbakhsh için Fenerbahçe iddiası
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