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Savurgan olmayacağız nokta atışı yapacağız

Başkanı ’ndan SABAH’a çok özel röportaj: Ekonomik olarak belirlediğimiz kriterlerin üzerine asla çıkmayacağız. Zaten ihtiyaçlarımız aşağı yukarı belli ve o bölgeler odaklı çalışmalarımız olacak. İkinciliği bir başarı olarak söylemiyorum ama zirve mücadelesinin göstergesi olması açısından önemli. Üç kupa hedefimiz vardı, şimdi ise ikisini almak istiyoruz

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Savurgan olmayacağız nokta atışı yapacağız
Ziraat Türkiye Kupası'nı finalde Alanyaspor'u yenerek müzesine götüren Trabzonspor'da hedef hız kesmeden yeni başarılara yelken açmak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, 10 yıl sonra gelen kupanın camiaya büyük moral olduğunu vurgularken, transferdeki doğru adımlarla gelecek sezon şampiyon olacaklarını vurguladı. Ekonomik olarak herkesin gıpta edeceği bir yönetim yapısı kurduklarını belirten Ağaoğlu, şunları söyledi: "Geçen yıl olduğu gibi yine bir savurganlığın içerisinde olmayacağız. Ekonomik olarak belirlediğimiz kriterlerin asla üzerine çıkmayacağız. Nokta atışı transferler yapmaya çalışacağız. Zaten ihtiyaçlar aşağı yukarı belli ve oralara odaklı transfer çalışmalarımız var. Takımımızdan belki giden olabilir ama o transfer de hem ekonomik olarak bizi hem de oyuncumuzu tatmin edecek düzeyde olmalı. İki taraflı düşünüp karar vereceğiz."

HEP ZİRVEYE OYNAYACAĞIZ
"Şampiyonluğu çok istiyorduk ve mücadele ettik ancak olmadı. Türkiye Kupası, verdiğimiz mücadelenin önemli bir tesellisi oldu. Ama her zaman daha iyisini yapmak için çalışmak zorundayız. Biz göreve geldiğimizde kulübü ekonomik olarak çok iyi bir noktaya getireceğimizi bunu yaparken de her zaman zirve mücadelesi vereceğimizi söylemiştik."

HEDEFİMİZ SÜPER KUPA
"Ekonomik olarak kulübümüzün çok sağlam adımlar attığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ama bunun yanında lig ikincisi olduk ve Türkiye Kupası'nı aldık. İkinciliği bir başarı olarak söylemiyorum ama zirve mücadelesinin bir göstergesi olması açısından önemli. Şimdi Süper Kupa'yı da kazanmak istiyoruz. Üç kupa hedefimiz vardı ama ikisini almak istiyoruz. Takımımızda en son kupa kazandığımızda ilkokula giden futbolcular yer alıyor. Bu bile aslında yakalanan başarının bir göstergesi olabilir."

BU DAHA BAŞLANGIÇ
"Taraftarımıza lig şampiyonluğunu hediye etmek istiyorduk çünkü onlar bunu fazlasıyla hak ediyordu. Sayısız nedenden dolayı bunu başaramadık. Bu kupaya ihtiyacımız gerçekten vardı. Futbolcu arkadaşlarıma ve teknik heyete gerçekten teşekkür ediyorum. Şunu net bir şekilde söylüyorum. Bu kupanın devamı gelecek. Bu bir başlangıç ve bunun sözünü onlara veriyorum. Biz hataları düzelteceğiz, önümüze bakacağız."

ÇAKALLARA BIRAKMAYIZ
"Biz verdiğimiz mücadelenin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz, biraz sendelediğimizde ortaya çıkan çakallar bilsin ki bu meydanı hiçbir zaman onlara bırakmayacağız. Taraftarlarımızdan istediğimiz, bu kupanın mutluluğunu yaşasınlar çünkü onlara daha çok mutluluk yaşatacağız."

ALKIŞI HAK EDİYORUZ
"Bana göre ligin en iyi takımıyız. Çünkü sezon başında yaşadığımız sıkıntılar asla unutulmamalı. Kadro kuramayan ve lisans alamama tehlikesi ile karşı karşıya olan bir takım şampiyonluğu sonuna kadar kovaladı, ligin en iyi futbol oynayan ekibi oldu. Bu takım alkışı hak ediyor."

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Savurgan olmayacağız nokta atışı yapacağız
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