Savurgan olmayacağız nokta atışı yapacağız

Ziraat Türkiye Kupası'nı finalde Alanyaspor'u yenerek müzesine götüren Trabzonspor'da hedef hız kesmeden yeni başarılara yelken açmak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, 10 yıl sonra gelen kupanın camiaya büyük moral olduğunu vurgularken, transferdeki doğru adımlarla gelecek sezon şampiyon olacaklarını vurguladı. Ekonomik olarak herkesin gıpta edeceği bir yönetim yapısı kurduklarını belirten Ağaoğlu, şunları söyledi:Nokta atışı transferler yapmaya çalışacağız. Zaten ihtiyaçlar aşağı yukarı belli ve oralara odaklı transfer çalışmalarımız var. Takımımızdan belki giden olabilir ama o transfer de hem ekonomik olarak bizi hem de oyuncumuzu tatmin edecek düzeyde olmalı."Şampiyonluğu çok istiyorduk ve mücadele ettik ancak olmadı.Biz göreve geldiğimizde kulübü ekonomik olarak çok iyi bir noktaya getireceğimizi bunu yaparken de her zaman zirve mücadelesi vereceğimizi söylemiştik.""Ekonomik olarak kulübümüzün çok sağlam adımlar attığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ama bunun yanında lig ikincisi olduk ve Türkiye Kupası'nı aldık. İkinciliği bir başarı olarak söylemiyorum ama zirve mücadelesinin bir göstergesi olması açısından önemli.Takımımızda en son kupa kazandığımızda ilkokula giden futbolcular yer alıyor."Taraftarımıza lig şampiyonluğunu hediye etmek istiyorduk çünkü onlar bunu fazlasıyla hak ediyordu.Bu kupaya ihtiyacımız gerçekten vardı. Futbolcu arkadaşlarıma ve teknik heyete gerçekten teşekkür ediyorum. Şunu net bir şekilde söylüyorum."Biz verdiğimiz mücadelenin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz, biraz sendelediğimizde ortaya çıkan çakallar bilsin ki bu meydanı hiçbir zaman onlara bırakmayacağız."Bana göre ligin en iyi takımıyız. Çünkü sezon başında yaşadığımız sıkıntılar asla unutulmamalı.Bu takım alkışı hak ediyor."