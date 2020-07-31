Son dakika: Kaan Ayhan İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer oldu

Almanya'da Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ın yeni takımı belli oldu.
Düsseldorf'un küme düşmesi sonrası transferin gözde ismi haline gelen milli futbolcu için Fenerbahçe ve Galatasaray devredeydi. 22 yaşındaki stoperin 2.5 milyon euroluk serbest kalma bedeli vardı ancak ezeli rakipler bu transferi noktalayamadı.
A Spor'un haberine gçöre, İtalyan ekibi Sassuolo, Kaan için devreye girdi ve transferi bitirdi. Başarılı savunmacının 4 yıllık sözleşmeye imza attığı ifade edildi.
Kaan Ayhan Sassuolo'ya imza atıyor