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Jean-Ricner 'yi istiyor

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren 'da gündem orta saha transferi... Fransız basınında yer alan habere göre Sarı-kırmızılılar Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki orta saha Jean-Ricner 'yi istiyor.

Giriş Tarihi: 2.8.2020 23:35 Son Güncelleme: 2.8.2020 23:39 ABONE OL
Fatih Terim Jean-Ricner Bellegarde'yi istiyor

Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalarak ligi 6'ncı sırada bitiren Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sarı-kırmızılılar gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

L'Equipe'in haberine göre Cimbom, Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki orta saha Jean-Ricner Bellegarde'yi istiyor.

Galatasaray, Strasbourg ile yollarını ayırmayı planlayan Jean-Ricner Bellegarde'i kadrosuna katmak istiyor.

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Haberde Fiorentina'nın da ilgilendiği Fransız futbolcunun kariyer hedefleri doğrultusunda takımdan ayrılmayı planladığı ifade edildi.

22 yaşındaki orta saha, bu sezon Strasbourg formasıyla toplam 30 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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Fatih Terim Jean-Ricner Bellegarde'yi istiyor
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